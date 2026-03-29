Nella notte si è verificato un incidente sulla Statale 145 Sorrentina, che ha causato la morte di un uomo di 54 anni. L’uomo era stato dimesso da poco dall’ospedale e stava tornando a casa quando si è verificato lo schianto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Tragedia nella notte sulla Statale 145 Sorrentina, dove un uomo di 54 anni, Nicola Savarese, ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava rientrando a casa dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso. L’uomo si era recato nella serata di sabato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un malore. Dopo i controlli sanitari, attorno alla mezzanotte aveva lasciato la struttura per tornare a Vico Equense. Lo schianto nella galleria di Pozzano. Secondo le prime ricostruzioni, Savarese stava percorrendo la Galleria Santa Maria di Pozzano, nei pressi di Seiano, quando avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nicola, che tragedia! Esce dall’ospedale, poi lo schianto sulla strada di casa

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