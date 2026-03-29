Newcastle su Buongiorno | il Napoli chiede 50 milioni

Il mercato estivo è entrato nel vivo e il Newcastle si è interessato ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli. La società inglese avrebbe avanzato una richiesta di circa 50 milioni di euro per il trasferimento del giocatore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati divulgati dettagli ufficiali da entrambe le parti.

Il mercato estivo inizia già a muoversi attorno ai difensori del Napoli, e tra i nomi più caldi c’è quello di Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro è finito nel mirino del Newcastle United, pronto a puntare su di lui come rinforzo principale per la prossima stagione. Newcastle su Buongiorno. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club inglese avrebbe individuato in Buongiorno il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato e, all’occorrenza, sostituire Sven Botman. I “Magpies” apprezzano le sue qualità fisiche, la solidità difensiva e la crescita mostrata negli ultimi mesi. Dopo un inizio di stagione altalenante, il difensore italiano ha infatti ritrovato continuità e rendimento sotto la guida di Antonio Conte, tornando a essere un punto fermo della retroguardia azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Newcastle su Buongiorno: il Napoli chiede 50 milioni Articoli correlati La Premier League piomba sull’azzurro: il Napoli chiede 50 milioni di euroBuongiorno nel mirino del Newcastle per l’estate: il difensore azzurro piace ai Magpies come sostituto di Botman, e il Napoli chiede oltre 45-50... Su metro e funicolari a Napoli superati 100 milioni di passeggeri nel 2025, il Comune chiede 10 milioni in più a Fico per AnmA Napoli superati i 100 milioni di passeggeri sui mezzi di trasporto Anm nel 2025. Una selezione di notizie su Newcastle su Buongiorno il Napoli... Temi più discussi: Newcastle Eagles - Manchester Basketbal in Diretta Streaming | DAZN IT; Italia, Tonali in tribuna in Newcastle-Sunderland: le condizioni in vista dei playoff per i Mondiali; Newcastle su Buongiorno: il Napoli valuta il futuro del difensore; Il Newcastle piomba su Buongiorno. Konur: Il Napoli chiederà 50 milioni. Newcastle su Buongiorno: il Napoli valuta il futuro del difensoreIl Newcastle punta Buongiorno per rinforzare la difesa. Il Napoli valuta il futuro del centrale azzurro dopo una stagione convincente. europacalcio.it Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.ITDa tre mesi è fermo per infortunio, Alessandro Buongiorno è a lavoro per tornare a disposizione di Conte: l’obiettivo e i tempi di recupero Quasi 100 giorni lontano dal calcio giocato, da una partita ... calciomercato.it Tonali, accordo segreto per lasciare il Newcastle: Juve e Milan osservano, ma la Premier... #tonali #newcastle #milan #juve #mercato x.com È ancora tutto da scrivere il futuro di Sandro Tonali: il Newcastle chiede 120 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista, cifra che potrebbe essere limata. Al momento il Manchester United ha presentato una seconda offerta, anche l’Arsenal è in corsa. S - facebook.com facebook