La conduttrice Licia Colò ha pubblicato un nuovo post su Instagram per denunciare una fake news che sta girando online. Si tratta di una foto in cui appare con sua figlia, ma Colò ha spiegato che si tratta di un falso creato con l’intelligenza artificiale. “È vergognoso”, ha scritto, sottolineando come questa immagine sia stata manipolata per ingannare. Con Liala Antonino, la conduttrice si chiede se ci sia ancora un limite alla diffusione di contenuti falsi o se ormai tutto sia diventato troppo facile da creare e condividere senza controll

A chiarire l’accaduto è stata la stessa conduttrice con un video pubblicato su Instagram insieme alla figlia: «Hanno preso una nostra foto andata in onda a Verissimo e ovviamente è un falso, una cosa vergognosa che ci ferisce nel nostro intimo perché noi non mangiamo polpi». La fotografia, spiegano, sarebbe stata manipolata a partire da uno scatto reale, alterato per costruire una narrazione in totale contrasto con quello in cui credono profondamente. Per Licia Colò, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e degli animali, l’accostamento è particolarmente doloroso: «Il polpo è un animale intelligentissimo e noi facciamo campagne per promuovere la loro protezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Licia Colò: «Quella foto con mia figlia è un falso creato con l’AI. È vergognoso»

Liala Antonino, figlia di Licia Colò

Licia Colò e sua figlia Liala sono finite vittime di fake news

