Nel centro di ricerche “Salazzurra” dell’Idroscalo, gestito dal gruppo Cap, vengono effettuati circa un milione di test all’anno sulla qualità dell’acqua che esce dai rubinetti. Il laboratorio analizza campioni provenienti dalla rete idrica per verificare il rispetto degli standard di sicurezza. Le analisi vengono svolte in vari laboratori del circuito, garantendo il monitoraggio costante della qualità dell’acqua potabile.

Un circuito di laboratori, dove si testa la qualità dell’acqua che esce dai nostri rubinetti. È il centro di ricerche “Salazzurra“ dell’Idroscalo, in capo al gruppo Cap. Ai vertici c’è una donna: Desdemona Oliva, direttrice del settore "ricerca e sviluppo" di Cap. All’indomani della giornata mondiale dell’acqua, che quest’anno è stata dedicata a "risorse idriche e parità di genere", parliamo con lei dei ruoli apicali ricoperti da donne, dei percorsi Stem per le studentesse, ma anche del contributo che la ricerca può dare alla lotta ai cambiamenti climatici. Oliva, cosa fa ogni giorno una scienziata dell’acqua per i cittadini di Milano e dell’hinterland? "Il nostro compito è garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua che arriva nelle case e nelle casette del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella Salazzurra di Cap: "Un milione di test all’anno. Così tuteliamo la sicurezza dell’acqua del rubinetto"

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