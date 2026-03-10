Un milione di euro per Assisi Arrivano le risorse post-sisma | Tuteliamo identità e sicurezza

Un milione di euro sono stati assegnati ad Assisi grazie a un nuovo Piano delle Opere Pubbliche approvato nell’ultima Cabina di Coordinamento. Le risorse sono destinate a interventi post-sisma, con l’obiettivo di tutelare identità e sicurezza della città. La decisione riguarda specificamente il finanziamento totale di 1 milione di euro, che verrà utilizzato per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza.

Il nuovo Piano delle Opere Pubbliche, nell'ultima Cabina di Coordinamento, ha assegnato ad Assisi un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro: 600mila euro saranno destinati all'Auditorium della scuola Secondaria di primo grado "Frate Francesco" per la completa riqualificazione e messa in sicurezza dello spazio mentre 450.000 euro andranno per il restauro degli affreschi e il ripristino dell'apparato decorativo della Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani. L'ottenimento di tali risorse è il risultato di un'attività istruttoria rigorosa condotta dagli uffici comunali. "Questo stanziamento rappresenta un passo avanti fondamentale per la...