Ivana Spagna annuncia il ritorno alle sue radici dance con una nuova versione di una delle sue ballate più celebri. La cantante italiana, nota per il suo stile eclettico, ha deciso di reinterpretare il brano tra passato e presente, mantenendo intatta la melodia originale ma rivisitandola con sonorità più moderne. La sua scelta segna un passo importante nella sua carriera musicale e suscita l’interesse dei fan.

Tra passato e presente con una ballata in versione ‘dance’. Ivana Spagna, nostra superstar internazionale, da milioni e milioni di dischi venduti, torna in questi giorni con “Mamy Blue”, in coppia con il Dj Nuzzle (col quale aveva già rilucidato “ Easy Lady” trasformata in “T’amo T’amo T’amo“), alla conquista dei social e di tutte le piattaforme digitali. "È stato il primo brano che ho inciso in vita mia, nel 1971. Avevo 15 anni e mezzo e già avevo iniziato la mia carriera", precisa Ivana, cantautrice dell’italico pop-rock che ha alternato spesso il suo ruolo di regina della “dance” a quello di raffinata lady dagli ardori sanremesi. "Si tratta di una riedizione di “Mamy Blue” che fu scritta per me da Herbert Pagani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ivana Spagna: "Torno alle origini dance"

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