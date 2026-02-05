Nek torna sulle scene con un nuovo tour in cui riscopre il piacere di suonare dal vivo con il suo trio. Lo spettacolo ripropone le sue hit più famose in una versione più semplice e intensa, con lui che canta e suona il basso. Il cantante, che si definisce ancora musicista tra i suoi musicisti, porta in scena uno show minimale che parte il primo marzo dal Teatro Menotti di Spoleto.

“È uno spettacolo basato sulle hit della mia carriera rilette in una dimensione ‘power trio’. Insomma, sono ritornato ad essere musicista tra i miei musicisti vestendo contemporaneamente i panni del bassista e del cantante in una dimensione più minimale ed essenziale di altri tour” racconta Nek nello studio di Soundcheck, il format musicale del nostro giornale, parlando del nuovo giro di concerti teatrale al via il primo marzo dal Teatro Menotti di Spoleto. “Le canzoni sono quelle che la gente conosce, anche se rilette in una chiave più rock rispetto alla solita”. Un cammino che va avanti da quasi un anno “Abbiamo iniziato la primavera scorsa a Malta, facendo poi oltre 30 concerti in Italia prima di volare in Nord America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nek torna alle origini: ‘Con il power trio riscopro il piacere puro di suonare’

Approfondimenti su Nek Music

Il jazz delle origini torna in Carnia con il concerto dei Dixieland Stumblers Trio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nek Music

Argomenti discussi: Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast.

Battlefield torna alle origini con un capitolo esplosivo, deciso a colmare il vuoto che lui stesso ha lasciato: analizziamo il perché nella recensione di Battlefield 6.I livelli della campagna di Battlefield 6 sono nove, non a caso il numero delle mappe disponibili in multiplayer. La storia vede come protagonista un esercito ombra chiamato Pax Armata, che muove un ... multiplayer.it

Nek condivide con noi un ricordo speciale con il maestro Lucio Dalla #TheVoiceKidsIT torna sabato 6 febbraio alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay facebook