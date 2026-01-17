Invecchiamento colpa del Dna? I 7 nemici della pelle e la cosmetica epigenetica

L'invecchiamento cutaneo è influenzato da diversi fattori, tra cui la genetica. Tuttavia, non è l'unico elemento in gioco. Esistono sette principali nemici della pelle che accelerano il processo di invecchiamento, e la cosmetica epigenetica si propone come un approccio innovativo per contrastarli. Comprendere questi fattori permette di adottare strategie più consapevoli per mantenere una pelle sana e giovane nel tempo.

C'è chi ha un volto liscio anche dopo gli anta e chi, invece, inizia presto a fare i conti con le rughe. Ma l'invecchiamento della pelle è scritto nel Dna? "Per tanto tempo abbiamo vissuto nella convinzione che il nostro destino fosse inciso nel codice genetico che, inesorabile, dettava il ritmo dello scorrere del tempo. Oggi sappiamo che l'invecchiamento cutaneo è il risultato dell'interazione di due processi ". Parola della farmacista cosmetologa Myriam Mazza, che con LaSalute di LaPresse analizza i 7 'nemici' della giovinezza della pelle e spiega come contrastarli grazie alla cosmetica epigenetica.

