Primavera i rischi del primo sole la dermatologa | Può anche scottare abituare la pelle in modo progressivo
Con l’arrivo della primavera, molte persone si dedicano alle attività all’aperto, approfittando del primo sole. Tuttavia, un’esperta ricorda che l’esposizione può comportare il rischio di scottature e che è importante abituare gradualmente la pelle ai raggi solari. Nonostante i benefici per il benessere, bisogna prestare attenzione alla protezione per evitare danni cutanei.
(Adnkronos) – Stare all'aperto, con l'arrivo della bella stagione, non è solo piacevole: fa bene al corpo e anche all'umore. Ma servono alcune attenzioni, specie per la pelle che, dopo i mesi invernali, "è più vulnerabile. Il cosiddetto 'primo sole' può infatti nascondere alcune insidie. Complice la percezione di un'irradiazione meno intensa rispetto all'estate, si tende infatti a esporsi con minore attenzione. Abituare la pelle al sole in modo progressivo è il modo migliore per proteggerla. La fotoprotezione non è un gesto stagionale, ma un'abitudine che dovrebbe accompagnarci durante tutto l'anno". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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