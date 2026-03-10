Ndoye in Serie A ritorno a sorpresa | due squadre sull’esterno svizzero | CM

Dan Ndoye potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione, con due squadre italiane che hanno mostrato interesse per l’esterno svizzero. La situazione riguarda le trattative in corso e le possibili offerte che potrebbero arrivare per l’atleta. Al momento non sono stati annunci ufficiali, ma le due società stanno valutando le possibilità di ingaggio.

Dan Ndoye potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con l'esterno svizzero che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane. Un gol in Premier League e uno in Europa League appare un bottino troppo scarno per l'ex calciatore del Bologna arrivato in Inghilterra con ben altre premesse. La stagione del Nottingham Forest è assolutamente da dimenticare per quello che riguarda il campionato con la formazione che condivide con il West Ham il terzultimo posto in classifica, quello che porterebbe alla retrocessione in Championship. Proprio l'eventuale retrocessione del Nottingham Forest potrebbe portare alla cessione del classe 2000, anche in prestito con diritto di riscatto.