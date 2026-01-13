Dan Ndoye si prepara a fare il suo ritorno in Serie A dopo aver trascorso recentemente una stagione con il Nottingham Forest. La società italiana sta valutando un prestito per riaccogliere il giocatore, offrendo così un’opportunità di rilancio nel massimo campionato nazionale. Questa possibile operazione rappresenta un’opportunità sia per il club che per l’atleta di consolidare la propria posizione in un contesto competitivo.

Dan Ndoye potrebbe presto tornare in Serie A dopo appena pochi mesi passati con la maglia del Nottingham Forest. La prima parte di stagione del centrocampista esterno svizzero è stata deludente, sia dal punto di vista personale che di squadra con il calciatore che potrebbe ritrovarsi presto a vestire la maglia di un altro club italiano. Ndoye verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Assoluto protagonista con la maglia del Bologna durante la scorsa stagione, autore anche del gol vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Milan, Dan Ndoye è passato al Nottingham Forest per una somma intorno ai 42 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Ritorno in Serie A per Ndoye, una big pronta a prenderlo in prestito

Guarda chi torna in Serie A, riecco Ndoye: affare da capogiro.

