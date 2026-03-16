NBA i Thunder piegano i T-Wolves e vincono l' ottava di fila

Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Minnesota Timberwolves, conquistando l’ottava vittoria consecutiva. La partita si è svolta a Oklahoma City il 16 marzo 2026, con i Thunder che sono riusciti a prevalere sugli avversari in una gara intensa. La squadra di casa ha mostrato determinazione e ha mantenuto il vantaggio durante tutta la partita.

Oklahoma City (Stati Uniti), 16 marzo 2026 – Non accenna a fermarsi la corsa degli Oklahoma City Thunder, che nella notte hanno centrato l’ottava vittoria di fila (la cinquantatreesima della stagione) non lasciando scampo ai Minnesota Timberwolves e avvicinandosi sempre più al traguardo playoff, il quale pare ormai una pura formalità. Tra le mura amiche del Paycom Center di Oklahoma City è finita con un netto 116-103 in favore dei campioni in carica: dopo aver chiuso il primo tempo con sei lunghezze di ritardo e aver toccato anche il -9 nel corso del terzo quarto, i Thunder hanno alzato i giri del motore e azzerato il gap grazie a un 9-0 di parziale (Minnesota è rimasta 3’ a secco di canestri) per poi piazzare la zampata del sorpasso grazie a Caruso e Williams (80-76 a 12’ dalla fine). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder piegano i T-Wolves e vincono l'ottava di fila Articoli correlati NBA, gli Hornets vincono l'ottava di fila. I Lakers vincono ma si fa male DoncicDallas (Stati Uniti), 6 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato il cammino vincente dei San Antonio Spurs che, dopo aver battuto... NBA, i Thunder rischiano ma poi piegano Toronto. Colpo Magic contro i LakersLos Angeles (Stati Uniti), 25 febbraio 2026 – Gli Oklahoma City Thunder sembrano aver ritrovato buona continuità e, nella prima di cinque trasferte... Tutto quello che riguarda Thunder piegano Argomenti discussi: NBA, i risultati della notte (16 marzo): ottava vittoria consecutiva per i Thunder, Pistons ko a Toronto. Successi per Bucks e Knicks. NBA, i Thunder piegano i T-Wolves e vincono l'ottava di filaOklahoma City (Stati Uniti), 16 marzo 2026 – Non accenna a fermarsi la corsa degli Oklahoma City Thunder, che nella notte hanno centrato l’ottava vittoria di fila (la cinquantatreesima della stagione) ... sport.quotidiano.net NBA: Thunder defeat T-Wolves and win eighth straightIn the East, the Detroit Pistons and Cleveland Cavaliers fell. The Knicks beat Golden State, coming back from a 21-point deficit. sport.quotidiano.net