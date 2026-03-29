Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha dichiarato che l’obiettivo principale del gruppo è qualificarsi per i Mondiali. Dopo aver vinto due campionati italiani con il club partenopeo, si trova in una fase decisiva della carriera e chiede ai tifosi di sostenere la squadra. Politano, 30 anni, è uno dei giocatori più esperti del gruppo, con Spinazzola che, nonostante sia il più 'anziano' a 32 anni, ha meno esperienza internazionale.

Dopo Leonardo Spinazzola è il più 'anziano' del gruppo, eppure ha solo 32 anni. Matteo Politano è nel pieno della maturità calcistica e, dopo aver vinto due scudetti con il Napoli, è arrivato il momento di consacrarsi anche con la maglia della Nazionale. Il Mondiale è un sogno che martedì sera in Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, diretta su Rai 1, arbitra il francese Turpin) potrebbe diventare realtà: "È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale - dichiara Politano nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV - Ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l'ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Nazionale, Politano: “Nostro unico pensiero è andare ai Mondiali. La gente ci stia vicina”

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