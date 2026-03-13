Torre Guaceto | Carovigno marginalizzato nel Cda nominate due persone perbene

Torre Guaceto, considerata un patrimonio importante per il territorio, viene descritta dall’amministrazione comunale di Carovigno come un simbolo amato e riconosciuto a livello internazionale. Il sindaco ha dichiarato che il sito rappresenta un bene a cui la comunità si sente profondamente legata. Recentemente, nel consiglio di amministrazione sono state nominate due persone ritenute affidabili e perbene.

Il sindaco Lanzilotti risponde alle polemiche sulla designazione di Erica Roma e Giuseppe De Biasi al Consorzio di Gestione e denuncia l'esclusione del Comune di Carovigno nella gestione dell'area protetta CAROVIGNO - Un gioiello per il territorio, tanto prezioso quanto noto in tutto il mondo. Questo è Torre Guaceto per l'Amministrazione comunale di Carovigno, un qualcosa a cui "voler bene perché davvero sentiamo nostra, qualcosa che ci appartiene", come afferma il sindaco Massimo Lanzilotti, durante la seduta consigliare del 12 marzo 2026. Il motivo alla base della scelta di designare Erica Roma e Giuseppe De Biasi...