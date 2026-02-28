Perché la NASA rinvia il ritorno sulla Luna

La NASA ha annunciato il rinvio della missione Artemis III prevista per il ritorno sulla Luna. La decisione è stata presa in seguito alle difficoltà incontrate nel pianificare l’atterraggio e alle complicazioni tecniche che rendono incerto il successo dell’operazione. La missione, inizialmente programmata, non avrà luogo come previsto, e non ci sono date alternative ufficialmente comunicate.

Su Marte troppo complicato andarci senza crepare, altro che trasferirci l’umanità, se ne è reso contro anche Elon Musk, e per la la Luna anche la NASA ha deciso che Artemis III non atterrerà (o non allunerà, fate voi). Il nuovo amministratore Jared Isaacman ha appena rivisto il programma in modo elementare e con buon senso: prima di tornare sulla superficie bisogna far funzionare davvero tutto alla perfezione, perché non ci torna con le ragioni degli anni Sessanta né con il budget. Per cui cambio di programma: Artemis III diventa una missione di rendez-vous in orbita terrestre bassa (cioè nello spazio vicino alla Terra) con la capsula Orion... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

