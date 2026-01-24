Artemis 2 ritorno sulla Luna fra le polemiche | Anomalia allo scudo della capsula Orion La NASA minimizza

Il 6 febbraio 2026, quattro astronauti della NASA partiranno per la missione Artemis II, il primo viaggio con equipaggio sulla Luna dopo oltre mezzo secolo. Tuttavia, è emersa un’anomalia nello scudo termico della capsula Orion, componente cruciale per la sicurezza durante il rientro. La NASA ha dichiarato di minimizzare la problematica, mantenendo l’obiettivo di portare avanti la missione, nonostante le polemiche e le preoccupazioni sollevate.

Quando il 6 febbraio 2026, prima data possibile per il lancio, quattro astronauti della NASA ( Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e, l'astronauta della Canadian Space Agency, Jeremy Hansen ), partiranno a bordo della capsula Orion per la missione Artemis II, la prima missione lunare con equipaggio da oltre cinquant'anni, voleranno sapendo che uno dei componenti più critici del veicolo, lo scudo termico, presenta un problema noto. Non si tratta di un rischio teorico, ma di un'anomalia osservata durante il volo di prova senza equipaggio Artemis I nel 2022. Da allora la NASA afferma di aver individuato la causa del problema e di essere in grado di gestirlo.

