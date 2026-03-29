Napoli Vasto controlli straordinari della Polizia | sospesa un’attività

La polizia ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Napoli Vasto, identificando circa 90 persone e comminando sanzioni a diverse attività commerciali non in regola. Durante l’operazione sono state sospese alcune attività che non rispettavano le normative vigenti. I controlli sono stati condotti in collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Operazione interforze nel quartiere di Napoli Vasto: 90 persone identificate, sanzioni e prescrizioni per locali non in regola. Il servizio straordinario nel quartiere Vasto. Nella mattinata del 27 marzo, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità. L’operazione interforze. I controlli sono stati svolti dagli agenti del Commissariato Vasto–Arenaccia, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale dell’ ASL Napoli 1, della Polizia Metropolitana e delle altre forze coinvolte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Vasto, controlli straordinari della Polizia: sospesa un’attività Articoli correlati Controlli della polizia nei centri per la revisione dei veicoli, sospesa attività a MisterbiancoPer gravi anomalie riscontrate gli agenti della polstrada hanno, contestualmente, provveduto ad annullare le revisioni di alcuni veicoli revisionati... Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, le attività della polfer in CalabriaQuesta operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la... Una raccolta di contenuti su Napoli Vasto Temi più discussi: Controlli nel quartiere Vasto a Napoli: violazioni al codice stradale; Maxi-operazione a Poggioreale: dalla droga ai disastri ambientali, pugno duro dei Carabinieri; Controlli straordinari tra Novara e Arona | sequestri alimentari sanzioni e verifiche a tappeto; Melito di Napoli droga nascosta nello stabile | maxi sequestro della Polizia. Napoli, controlli straordinari della polizia a Barra: 86 persone identificateNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Barra, ... msn.com Napoli, controlli a Secondigliano: 12 multe per 59mila euro e un denunciatoOperazione ad alto impatto dei Carabinieri nella periferia nord: identificate 22 persone e controllati diversi veicoli durante i servizi notturni ... ilgazzettinovesuviano.com Era il 1978. In Molise, gli operai stavano scavando per costruire la superstrada Napoli-Vasto. A un certo punto, da una parete di terra tagliata a quattro metri di profondità, spuntò qualcosa che non avrebbe dovuto essere lì. Una zanna d'elefante enorme. Poi os - facebook.com facebook