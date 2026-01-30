Provaci ancora Novak a sorpresa il serbo batte Sinner e vola in finale

Novak Djokovic sorprende tutti e batte Jannik Sinner in semifinale e vola in finale. La partita si è rivelata più combattuta del previsto, con il serbo che ha mostrato una performance solida e determinata. Sinner ha provato a resistere, ma alla fine Djokovic ha prevalso, dimostrando ancora una volta perché è uno dei grandi del tennis.

La partita che non ti aspetti. E il risultato impossibile da pronosticare. Troppa differenza, di età, di freschezza atletica, di velocità e pesantezza di palla. Poi però c'è Novak Djokovic, non lo chiamano the Goat per caso, e allora tutti i numeri e i calcoli vanno a farsi benedire. Si entra in un'altra dimensione. A trentotto anni suonati, reduce da un'opaca e fortunata prestazione contro Lorenzo Musetti, il serbo tira fuori dal cilindro una prestazione sbalorditiva, come non si vedeva da almeno un paio d'anni, forse di più, porta Jannik Sinner al quinto, dopo essere stato indietro due set a uno, entra in modalità trance agonistica, salva otto palle break, di cui tre consecutive, e infine chiude 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco.

