Napoli Piazza Principe Umberto | 18enne arrestato con droga

Questa mattina a Napoli, in Piazza Principe Umberto, la polizia ha arrestato un 18enne egiziano. Durante un controllo, il giovane ha tentato di scappare, resistendo e danneggiando alcuni veicoli in sosta. Alla fine, gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di droga. L’arresto arriva nel quadro di controlli straordinari nel quartiere.

Controlli straordinari a Napoli: giovane egiziano arrestato in Piazza Principe Umberto per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sorpreso a spacciare in Piazza Principe Umberto: arrestato 18enne. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della città. Questa mattina, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne egiziano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

