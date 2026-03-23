Il Napoli si prepara a vivere giorni particolari durante la sosta per le nazionali. Antonio Conte non sarà presente al Training Center di Castel Volturno nei prossimi allenamenti, ma la sua assenza non rappresenta una sorpresa. La scelta è stata condivisa con la società e rientra in una gestione già programmata. Intanto la squadra continuerà a lavorare agli ordini dello staff tecnico, mentre all’orizzonte si avvicina la sfida importante contro il Milan, decisiva per la classifica di Serie A. Conte via durante la sosta. Il Napoli si ritroverà con un gruppo ridotto a Castel Volturno. Ben 13 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali e il lavoro quotidiano sarà guidato da Cristian Stellini, vice di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte lascia Napoli durante la sosta: il motivo della decisione

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