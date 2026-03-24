La pausa per le nazionali coincide ancora una volta con una breve parentesi lontano da Castel Volturno per Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha lasciato Napoli per raggiungere Torino, dove resterà per alcuni giorni, approfittando dello stop del campionato prima di rimettersi al lavoro in vista del prossimo snodo della stagione: la sfida contro il Milan, in programma lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta. La scelta non rappresenta una novità. Era stata già anticipata dallo stesso allenatore ed era stata già adottata in passato. Stavolta, però, il quadro è molto diverso rispetto a quello vissuto mesi fa: non c’è tensione, non c’è emergenza, ma un ambiente più sereno e una classifica che continua a lasciare margini di ambizione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte a Torino durante la sosta: la scelta per il Napoli

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