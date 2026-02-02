Libri Chicchi di more | il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista

Rosanna Evangelista torna in libreria con il suo nuovo romanzo, “Chicchi di more”. La scrittrice napoletana mette al centro della storia le emozioni di una donna, tra sogni e realtà, tra momenti di debolezza e di forza. Il libro promette di portare il lettore in un viaggio intimo, fatto di sentimenti autentici e di scoperte personali.

Un viaggio intimo e profondo nell’animo femminile, capace di restituire il confine sottile tra sogno e realtà, fragilità e forza. Si intitola Chicchi di more (Bookabook) il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista, che attraverso la figura di Caterina racconta il tormento e la resilienza di una donna apparentemente compiuta, ma segnata da un dolore antico e da desideri mai del tutto sopiti. Il romanzo si muove con elegante fluidità tra memoria e presente, trasformando la dimensione privata della protagonista in una riflessione universale sul desiderio, sulla maternità e sull’amore inteso come forza trasformativa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

