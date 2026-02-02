Libri Chicchi di more | il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista

Da ildenaro.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosanna Evangelista torna in libreria con il suo nuovo romanzo, “Chicchi di more”. La scrittrice napoletana mette al centro della storia le emozioni di una donna, tra sogni e realtà, tra momenti di debolezza e di forza. Il libro promette di portare il lettore in un viaggio intimo, fatto di sentimenti autentici e di scoperte personali.

Un viaggio intimo e profondo nell’animo femminile, capace di restituire il confine sottile tra sogno e realtà, fragilità e forza. Si intitola  Chicchi di more  (Bookabook) il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista, che attraverso la figura di Caterina racconta il tormento e la resilienza di una donna apparentemente compiuta, ma segnata da un dolore antico e da desideri mai del tutto sopiti. Il romanzo si muove con elegante fluidità tra memoria e presente, trasformando la dimensione privata della protagonista in una riflessione universale sul desiderio, sulla maternità e sull’amore inteso come forza trasformativa.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Rosanna Evangelista

“Un Palazzo di Libri”: a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all'attualità

Da lunedì 26 gennaio, presso Palazzo Ducale, prende il via “Un Palazzo di Libri”, una rassegna dedicata alla letteratura e agli autori.

“E lui sarà Levon”, il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella

E lui sarà Levon è il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella, che esplora temi quali fede, potere e disuguaglianze nell’America contemporanea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rosanna Evangelista

libri chicchi di moreLibri, Chicchi di more: il nuovo romanzo di Rosanna EvangelistaUn viaggio intimo e profondo nell’animo femminile, capace di restituire il confine sottile tra sogno e realtà, fragilità e forza. Si intitola Chicchi di more (Bookabook) il nuovo romanzo di Rosanna Ev ... ildenaro.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.