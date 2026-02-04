Trentacinque anni fa, Rosanna Benzi moriva nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Martino di Genova. La scrittrice aveva combattuto contro la malattia con le sue parole, lasciando un segno indelebile. Oggi, il suo ricordo rimane vivo tra chi ha amato e apprezzato la sua forza e il suo coraggio.

Trentacinque anni fa, all’alba del 4 febbraio 1991, Rosanna Benzi chiuse gli occhi per sempre nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Martino di Genova. Non era una morte improvvisa, né un addio silenzioso. Era il frutto di una battaglia durata quasi trent’anni, combattuta con una voce che non si arrendeva, con un pensiero che non si piegava, con una scrittura che riusciva a trasformare il dolore in luce. Aveva quarantasette anni. Era stata costretta a vivere nel polmone d’acciaio da quando, a vent’anni, la poliomielite le aveva strappato la libertà del respiro. Ma non le aveva tolto la voce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La scrittrice che combatté contro la malattia con parole incisive: ricordo di Rosanna Benzi, scomparsa 35 anni fa

Approfondimenti su Rosanna Benzi

Ultime notizie su Rosanna Benzi

Trascorrere 29 anni in un polmone d’acciaio per sopravvivere potrebbe sembrare un'esistenza senza speranza. Ma Rosanna Benzi ha dimostrato che anche nelle circostanze più difficili si può vivere pienamente e far sentire la propria voce. La #poliomielite b - facebook.com facebook