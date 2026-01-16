Incidenti stradali con morti e feriti in città | avviato percorso per scongiurare altre tragedie

In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Foggia avvia un percorso volto a prevenire incidenti stradali con morti e feriti in città. L’obiettivo è promuovere una riflessione condivisa sull’importanza di azioni concrete per ridurre i rischi e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

In prospettiva della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Foggia intende avviare un percorso pubblico strutturato che parta dal presupposto che gli incidenti stradali non siano un fatto normale, né una somma di sfortune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

