Evade dai domiciliari a San Severo per rubare con gli amici in Abruzzo arrestato a Città Sant' Angelo

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Città Sant'Angelo dai carabinieri di Montesilvano. Era evaso dai domiciliari a San Severo e si sospetta abbia partecipato a un furto con amici in Abruzzo. L’arresto è stato effettuato dopo un controllo nel Comune abruzzese. Il giovane dovrà rispondere del reato di evasione.

I carabinieri hanno tratto in arresto un giovane di 30 anni che era in compagnia di altre persone a bordo di un'automobile sospetta Un giovane di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Montesilvano a Città Sant'Angelo e dovrà rispondere del reato di evasione dai domiciliari.Il 30enne sarebbe arrivato in Abruzzo con altri “amici” foggiani lungo la costa tra Alba Adriatica e Montesilvano. Un vero e proprio raid di alcuni soggetti che dalla provincia di Foggia si sono spostati sulla costa teramana. Alcuni cittadini avevano segnalato la scorsa notte la presenza di due mezzi sospetti aggirarsi tra le abitazioni di Alba Adriatica.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Evade dai domiciliari a San Severo per rubare con gli amici in Abruzzo, arrestato a Città Sant'Angelo Articoli correlati Catania: 36enne evade dai domiciliari per rubare, arrestatoUn 36enne di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari per commettere un furto. Evade dai domiciliari per andare a rubare l'incasso al bar: condannatoEvade dai domiciliari per andare a rubare in un esercizio commerciale e finisce in tribunale con l’accusa di furto e di violazione della misura...