Hockey ghiaccio Gherdeina passa a Salisburgo e mette la freccia nella serie dei playoff di Alps League

Nella domenica della Alps Hockey League 2026, si è disputato un solo incontro tra Salisburgo e Gherdeina. La squadra italiana ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, contribuendo a mantenere vive le speranze di avanzamento nei playoff. La partita si è conclusa senza altri incontri programmati per la giornata.

Un solo match in programma nella domenica della Alps Hockey League 2026. I play-offs proseguono e Gherdeina centra un successo di estrema importanza in casa di Salisburgo. Gli altoatesini, infatti, vincono Gara-3 e ora si portano avanti nella serie per 2-1. Prossimo impegno martedì 17 marzo alle ore 20.30 in casa di Gherdeina. RED SULL SALISBURGO-GHERDEINA 2-3 dopo overtime (1-2 nella serie). Dopo un primo periodo chiuso a reti bianche, gli altoatesini sbloccano per primi il punteggio. Minuto 29:56 con Vozovik che segna l’1-0 su assist di Biondi. Gherdeina raddoppia subito con Schiavone che, al 36:54, segna il 2-0 su assist di Dostalek. Sembra tutto finito ma gli austriaci piazzano la rimonta proprio in extremis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Gherdeina passa a Salisburgo e mette la freccia nella serie dei playoff di Alps League Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e RenonL’ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Una selezione di notizie su Alps League Temi più discussi: Hockey ghiaccio: in Alps successi per Merano, Gherdeina e Cortina fra Master Round e Pre-Playoffs; Salisburgo supera il Gherdeina in gara 1 dei quarti di finale di Alps Hockey League 2025/26; Alps Hockey League: Merano e Gherdeina volano ai playoff; Hockey ghiaccio: Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps League. Hockey ghiaccio, Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps LeagueDopo la sconfitta in trasferta, Gherdeina in casa sistema le cose nei playoff dell'Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana sfrutta il fattore ... oasport.it Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per BolzanoUna sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla ... oasport.it Il #Gherdeina sfida i Red Bull Juniors per gara 3 dei quarti di finale della Alps Hockey League. Segui il match live su: https://valcome.tv/feed/ahl #italiahockey #AlpsHL facebook Il Gherdëina supera Salisburgo in gara 2 dei quarti di finale di Alps Hockey League 2025/26 x.com