Basket femminile | Venezia sogna a lungo ma Valencia passa nel finale in Eurolega

La partita tra Reyer Venezia e Valencia Basket, valida per l’Eurolega femminile, ha offerto un intenso confronto tra le due squadre. Nonostante l’impegno e una delle migliori prestazioni della stagione, Venezia ha concluso la gara con una sconfitta per 81-73, lasciando comunque un’impressione positiva. Un risultato che evidenzia il livello competitivo della competizione e il potenziale delle biancorosse in questa fase della stagione.

Forse una delle migliori partite dell'anno in assoluto per la Reyer Venezia, eppure non basta: l'Umana di coach Andrea Mazzon esce sconfitta dalla Roig Arena contro il Valencia Basket per 81-73. Quattro in doppia cifra con Ivana Dojkic a quota 14 e una solidissima Kaila Charles, ma dall'altra parte Kayla Alexander (15) e Yvonne Anderson (14) si rivelano decisive. Ora nel girone F della seconda fase di Eurolega la Reyer ha un record di 5-4 ed è quarta assieme a Saragozza, a una sola lunghezza proprio da Valencia e Basket Landes. E mancano ancora tre partite per definire playoff, play-in ed escluse.

