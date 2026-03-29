Nanà compie 100 anni | dalla fuga da Tripoli alla vita a Palermo

Il 29 marzo 2026, Rossana Besson, conosciuta come Nanà, ha raggiunto il suo centesimo compleanno. Nata a Tripoli, ha vissuto una fuga dalla città e si è trasferita prima in Sardegna e successivamente a Palermo. La sua vita si è svolta tra queste due isole italiane, trascorrendo 100 anni tra esperienze e ricordi.

Il 29 marzo 2026 segna un traguardo storico per Rossana Besson, nota a tutti come Nanà, che compie cent’anni di vita vissuta intensamente tra Sardegna e Sicilia. Nata a Cagliari nel 1926, la centenaria ha attraversato il Novecento non come semplice spettatore ma come protagonista attiva, spostandosi da Tripoli a Palermo con una valigia piena di ricordi e speranze. La sua storia personale si intreccia con eventi storici cruciali, dalla fuga improvvisa dalla Libia coloniale ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fino all’incontro d’amore a Palermo nel 1951. Oggi, circondata da nipoti e pronipoti, Nanà dimostra come la resilienza familiare sia il vero motore dello sviluppo sociale siciliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nanà compie 100 anni: dalla fuga da Tripoli alla vita a Palermo Articoli correlati La fuga da Tripoli, le serate con Dalla Chiesa, passione enigmistica: Palermo festeggia i 100 anni di nonna NanàC’è chi compie cent’anni e può dire di aver attraversato il secolo come semplice spettatore. Nel 2026 l'Ordine degli architetti di Palermo compie 100 anni: eventi e mostre per celebrare l'anniversarioNel 2026 l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo celebra un importante traguardo: il centenario...