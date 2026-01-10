Nel 2026 l' Ordine degli architetti di Palermo compie 100 anni | eventi e mostre per celebrare l' anniversario

Nel 2026, l’Ordine degli Architetti di Palermo festeggia il suo centenario, un secolo di attività a supporto della professione e della comunità locale. Per l’occasione, sono previsti eventi e mostre che riflettono il ruolo storico e sociale dell’architettura nel territorio, sottolineando l’importanza di una professione che contribuisce alla qualità urbana e culturale della città.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.