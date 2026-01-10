Nel 2026 l' Ordine degli architetti di Palermo compie 100 anni | eventi e mostre per celebrare l' anniversario
Nel 2026, l’Ordine degli Architetti di Palermo festeggia il suo centenario, un secolo di attività a supporto della professione e della comunità locale. Per l’occasione, sono previsti eventi e mostre che riflettono il ruolo storico e sociale dell’architettura nel territorio, sottolineando l’importanza di una professione che contribuisce alla qualità urbana e culturale della città.
Nel 2026 l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo celebra un importante traguardo: il centenario dalla sua fondazione, avvenuta per l'esattezza il 10 giugno 1926. Per commemorare il suo primo secolo di attività, l’Ordine ha programmato un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Roma Capodarte 2026, oltre 100 eventi per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente
Leggi anche: Aeroporto, l'Ordine degli architetti: "Il 2026 sia l'anno in cui verrà inserito nel piano nazionale degli scali"
GdS – Palermo, dietro non si passa. Difesa record e a ritmo di A; La Voce di Mantova – Capitano cercasi: ipotesi Bardi.
Ordine Architetti Roma | Rome - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.