La fuga da Tripoli le serate con Dalla Chiesa passione enigmistica | Palermo festeggia i 100 anni di nonna Nanà

Palermo celebra i cento anni di nonna Nanà, nata e cresciuta in città. La sua vita ha attraversato il Novecento, un secolo vissuto in prima persona, passando le giornate tra le serate con un noto generale e le partite di enigmistica. La sua storia si intreccia con gli eventi della città, tra fughe da Tripoli e momenti di svago, che hanno segnato un'intera generazione.

C’è chi compie cent’anni e può dire di aver attraversato il secolo come semplice spettatore. E chi, come Rossana Besson, per tutti “Nanà” (che compie cento anni) fin da bambina, appartiene a una categoria ben più rara: quella di chi il Novecento lo ha vissuto davvero, spostandosi da un porto all’altro del Mediterraneo al ritmo della storia, portando con sé ogni volta tutto ciò che stava in una valigia. Nata a Cagliari il 29 marzo 1926, ma palermitana d'adozione, Nanà cresce in una famiglia d’eccezione. Il padre Luigi, ufficiale del Regio Esercito e discendente da famiglie di origine francese radicate in Sardegna fin dalla seconda metà del Settecento, combatte in entrambe le guerre mondiali distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La fuga da Tripoli, le serate con Dalla Chiesa, passione enigmistica: Palermo festeggia i 100 anni di nonna Nanà Articoli correlati Leggi anche: Palermo festeggia i 100 anni di nonna Giovanna: "Custodisce la memoria della nostra amata città" Bucchianico festeggia i 100 anni di nonna DiomiraBucchianico festeggia una neocentenaria: nonna Diomira giunta a un traguardo davvero speciale.