Enrico Montesano | La vecchiaia è bella ma dura poco Zalone? Si parla più degli incassi che del film

Enrico Montesano, prossimo agli 81 anni, riflette sulla sua lunga carriera in un’intervista, condividendo pensieri sulla vecchiaia e l’esperienza artistica. Tra ricordi di successi e momenti di difficoltà, l’attore offre una panoramica sobria e sincera del suo percorso. Parlando di colleghi come Zalone, evidenzia come spesso si discuta più degli incassi che dei contenuti dei film. Un punto di vista maturo e autentico su una vita dedicata al teatro e al cinema.

Montesano a Benevento: “Di Checco Zalone non mi importa nulla. Parliamo dei film, non degli incassi”Durante il suo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi” a Benevento, Enrico Montesano ha affrontato diversi temi, tra cui l’attualità cinematografica.

Enrico Montesano a Maschio Selvaggio: “Con Proietti nessuna rivalità” e su Zalone: “Bravo ma non ho visto i film”Enrico Montesano ha partecipato a Maschio Selvaggio, affrontando temi come il rapporto con Gigi Proietti, sottolineando l'assenza di rivalità tra loro.

Cosa ha raccontato Enrico Montesano a Maschio SelvaggioOspite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, Enrico Montesano si è raccontato con la sua solita ironia, alternando momenti di riflessione tra lavoro e considera ... novella2000.it

Un rimpianto? Sarei potuto diventare conduttore televisivo e invece devo andare a fare serate di qua e di là con la valigia: così Enrico MontesanoEnrico Montesano è stato ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2. Nel corso della conversazione, è emersa ... ilfattoquotidiano.it

Enrico Montesano arriva a Varese con Ottanta voglia di stare con voi, uno spettacolo intenso e coinvolgente che attraversa ricordi, racconti e momenti di ironia, condivisi direttamente con il pubblico. Una serata di teatro autentico, capace di far sorridere, emozi - facebook.com facebook