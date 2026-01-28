Ezio Greggio | Se Nuzzi avesse un incidente migliorerebbe lui risponde | La satira è esempio di libertà

Durante la prima puntata di “Striscia la Notizia”, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Gianluigi Nuzzi. Ha detto che se Nuzzi avesse un incidente, la cosa migliorerebbe. Nuzzi ha risposto che la satira rappresenta una forma di libertà. La scena si è svolta in modo diretto, senza giri di parole.

“Se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare”, così Ezio Greggio. Il giornalista risponde: “La satira in un Paese libero penso sia un esempio bellissimo di totale libertà”

Durante la prima puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza”, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno preso di mira Gianluigi Nuzzi.

