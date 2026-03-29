MXGP Tom Vialle domina gara-1 del GP di Svizzera Buon 6° posto per Alberto Forato

Nel Gran Premio di Svizzera, terza tappa del Mondiale MXGP 2026, Tom Vialle ha vinto gara-1, mentre Alberto Forato si è classificato in sesta posizione. La competizione si è svolta su un circuito che ha visto protagonisti questi due piloti, con Vialle che ha conquistato la vittoria.

Tom Vialle si è aggiudicato gara-1 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Frauenfeld il pilota francese ha preso in mano il comando delle operazioni sin dalle prime battute, ha risposto all’attacco di Romain Febvre, e ha chiuso tagliando il traguardo con ampio margine rispetto ai rivali. A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando Tom Vialle con 114 punti con 3 lunghezze di vantaggio su Lucas Coenen, oggi squalificato, quindi terza posizione per Jeffrey Herlings con 104. Quarto Maxime Renaux con 103, quinto Romain Febvre con 97, sesto Tim Gajser con 94. Tom Vialle (Honda) ha vinto la prima manche sulla pista elvetica con un margine di vantaggio di 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Tom Vialle domina gara-1 del GP di Svizzera. Buon 6° posto per Alberto Forato Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle vince gara-1, seguono Renaux e Fernandez Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, segue Herlings Tutto quello che riguarda Tom Vialle Temi più discussi: MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 del GP di Andalucia. Adamo in top 10; Motocross: la MXGP si sposta nella gelida Svizzera; MXGP 2026, seconda tappa in Spagna: risultati e video highlights da Almonte; MXGP of Andalucia 2026 – Round 2 – Almonte LIVE. MXGP 2026: Vialle domina in Argentina al debuttoTom Vialle ha dominato la Qualifying Race, conquistando una vittoria autorevole nella sua prima gara in MXGP dopo tre stagioni in America e il titolo MX2 conquistato nel 2022. Lucas Coenen ha ... it.blastingnews.com MXGP Argentina 2026: Vialle e Sacha Coenen dominano le qualifiche a BarilocheSi riparte dall'Argentina, sulla pista inedita di Bariloche. In MXGP comanda Vialle, in MX2 è Sacha Coenen a fare il vuoto ... insella.it | Top 10 MXGP RACE 1, Round 2 Almonte 1) Lucas Coenen 2) Jeffrey Herlings 3) Romain Febvre 4) Maxime Renaux 5) Tom Vialle 6) Tim Gajser 7) Andrea Adamo 8) Ben Watson 9) Mattia Guadagnini 10) Kay de Wolf x.com È promessa di guerra tra Herlings e Coenen, ma la MXGP scade per la caduta dell’olandese e vince Lucas Coenen, solo teoricamente disturbato da Tom Vialle. Maggiore “regolarità” nella MX2, che varia sul tema dell’adagio di apertura del Mondiale e premia - facebook.com facebook