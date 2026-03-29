LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | Vialle in testa segue Herlings

Durante il Gran Premio di motocross in Svizzera, il pilota Vialle occupa attualmente la prima posizione, con Herlings che lo segue a breve distanza. Nella fase finale della gara, Herlings è caduto, creando scompiglio tra i partecipanti. La corsa prosegue con i concorrenti ancora in pista, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17.28? CADUTA PER HERLIGS, clamoroso in questa gara succede di tutto. Catena incastrata anche per lui. -19.30? Febvre si porta a 1.1 da Herlings, perde terreno Reanux a 2.4. -20.50? Vialle scappa via con 5 secondi di vantaggio su Herlings. -21.02? Adamo stabile a 1.8 da Fernandez, mentre Renaux si trova a 9 decimi da Febvre. -23.33? Forato sale in decima posizione. -25.05? La situazione fino a questo momento dei primi 8: Vialle, Herlings, Febvre, Renaux, Fernandez, Adamo, de Wolf, Gajser. -27.11? Quinto posto per Adamo, Gajser è ottavo. Diciottesimo Guadagnini e undicesimo Forato. -28.48? Caduta per Lucas Coenen, problemi alla moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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