LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | Vialle vince gara-1 seguono Renaux e Fernandez

Durante il GP Svizzera di motocross MXGP 2026, Vialle ha conquistato la vittoria nella prima gara, con Renaux e Fernandez che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. La diretta è proseguita con aggiornamenti e dettagli sulle competizioni in corso, mentre i partecipanti si preparano per la seconda manche prevista alle 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.54 Gara spettacolare con una moltitudine di colpi di scena, dettati dalla fuoriuscita della catena di Lucas Coenen (poi aiutato dall’esterno e squalificato) ma anche Herlings e Adamo (che riparte e finisce a punti). Ma i riflettori sono tutti per Vialle che vince la sua prima gara dal debutto in MXGP quest’anno. Menzione d’onore per Forato sesto in una prova fantastica. Gajser ancora non al massimo. 14.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 16 Vialle, Tom FRA HON 35:18.303 18 0 0 1:54.619 4 2:00.894 1:57.438 1:58.705 0:28.769 0:21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle vince gara-1, seguono Renaux e Fernandez Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, seguono Renaux e Febvre Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una battaglia contro Vialle Contenuti e approfondimenti su LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in... Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; Sport in TV oggi 28 marzo: orari e programmazione MotoGP, SBK e non solo; Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle vince gara-1, seguono Renaux e FernandezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5.36' Lucas Coenen nonostante la squalifica per aiuto esterno, continua in tredicesima posizione. -7.32' CADUTA ... oasport.it Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in ... oasport.it Il Motocross entra nel futuro: addio dubbi sulle bandiere gialle Al GP d'Andalusia ha debuttato il FIM TV Control System. Non è solo un nome complicato: è una centrale operativa che monitora ogni metro di pista in tempo reale per garantire più sicurezza - facebook.com facebook