Nel primo scorcio del 2026, i dati raccolti dall’Osservatorio Facile.it mostrano che in provincia di Ferrara l’importo medio richiesto per un mutuo si attesta a 117.000 euro, posizionando la provincia all’ultimo posto in regione per questa voce. La cifra rappresenta una diminuzione rispetto alle altre province della regione, dove gli importi medi sono più elevati.

Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui: secondo l’Osservatorio Facile.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia di Ferrara per un mutuo è stato pari a 117.233 euro. Ferrara è stata la provincia emiliano-romagnola dove gli abitanti hanno cercato di ottenere la cifra minore. Guardando alle cifre richieste in regione, l’importo medio richiesto in Emilia-Romagna è aumentato dell’1% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 141.307 euro. Bologna risulta essere la provincia emiliano-romagnola dove è stato richiesto l’importo medio più alto (154.258 euro), seguita da Rimini (147.711 euro) e Modena (144.399 euro). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Mutui: Ferrara chiude la classifica regionale con l’importo medio minore

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