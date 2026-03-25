mutui in sicilia messina terza provincia per importo medio richiesto

Nei primi due mesi del 2026, i residenti di Messina hanno richiesto in media mutui di circa 120.653 euro. La provincia si colloca al terzo posto tra le aree siciliane per l’importo medio richiesto, superata da Palermo e una seconda provincia, con valori rispettivamente di 125.000 euro e un altro dato non specificato.

Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 i messinesi hanno chiesto finanziamenti più elevati rispetto alla media regionale, con importi superiori a Trapani, Ragusa e Siracusa, mentre cala il peso delle surroghe e cresce l’interesse per tassi variabili o misti Nei primi due mesi del 2026 i cittadini di Messina hanno richiesto in media mutui da 120.653 euro, piazzandosi al terzo posto tra le province siciliane per importo richiesto, dietro a Palermo (125.549 euro) e Catania (123.580 euro). I dati, elaborati dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, mostrano come la provincia peloritana si collochi significativamente sopra la media regionale, pari a 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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