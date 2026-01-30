Fabrizio Romano rivela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby. Il giocatore ha scelto di rifiutare la Premier League e puntare sull’Inter. Intanto, l’Al-Ittihad sembra non essere più interessato a trattare. La trattativa si fa complicata, e ora bisogna capire se i nerazzurri riusciranno a chiudere l’affare.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano svela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby: la volontà del giocatore e le condizioni del club arabo. La trattativa tra l’Inter e Moussa Diaby ha raggiunto un punto di massima tensione. Nonostante il forte interesse di diversi club di Premier League, l’esterno francese ha fatto una scelta di campo definitiva: vuole solo vestire il nerazzurro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, il calciatore ha ribadito con forza la sua posizione alla dirigenza saudita, sperando di sbloccare il suo trasferimento alla corte di Cristian Chivu già in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’affare Diaby: «Ha rifiutato la Premier League per i nerazzurri. L’Al-Ittihad non vuole…»

