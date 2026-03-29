Musicista insegnante e padre di 5 figli | è morto il maestro Ennio Bertolotti

Il maestro Ennio Bertolotti, musicista, insegnante e padre di cinque figli, è deceduto a 60 anni dopo aver combattuto una malattia. Aveva festeggiato il suo compleanno pochi giorni prima. Riconosciuto nel panorama musicale nazionale e considerato un punto di riferimento nella comunità di Puegnago e della Valtenesi, la sua scomparsa ha suscitato cordoglio.

Fiaccato dalla malattia, è morto a 60 anni il maestro Ennio Bertolotti, li aveva compiuti solo pochi giorni fa: figura di riferimento nel panorama musicale nazionale e pilastro culturale a Puegnago e in Valtenesi. Maestro di musica, insegnante e direttore, Bertolotti non ha solo insegnato a leggere uno spartito, ma ha guidato intere generazioni alla scoperta della musica come strumento di unione, crescita e riscatto sociale. Stimato docente al Conservatorio di Mantova, nel 1999 aveva fondato il coro di voci bianche Carminis Cantores, che si è poi esteso ai cori giovanile e polifonico: a lui si deve anche l'associazione Amici della Musica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Musicista, insegnante e padre di 5 figli: è morto il maestro Ennio Bertolotti Articoli correlati “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone”, l’omaggio a Ennio da parte dei suoi figliROMA – “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui... Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico, il suo primo maestro(Adnkronos) – Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di 'Affari tuoi' su Rai 1.