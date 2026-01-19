Lutto per Stefano De Martino | è morto il padre Enrico il suo primo maestro

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, ha perso suo padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni. La notizia rappresenta un momento di lutto personale per il presentatore, ricordato come il suo primo maestro. La perdita di Enrico De Martino segna un momento di riflessione e rispetto per la famiglia del noto volto della televisione italiana.

(Adnkronos) – Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di 'Affari tuoi' su Rai 1. È morto questa mattina il padre Enrico, all'età di 61 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos dall'entourage del noto volto della tv pubblica. Il papà era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi. In gioventù ballerino professionista, Enrico De Martino ha dedicato tutta la vita alla danza, collaborando con scuole e compagnie della Campania e danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito al Teatro Verdi di Salerno il premio alla carriera nell'ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

