Orrore in casa | trovato il cadavere carbonizzato di una donna

Un uomo ha scoperto il corpo senza vita di una donna di 65 anni all’interno di una casa di campagna in via Cuma a Pozzuoli. La vittima è stata trovata carbonizzata, e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La scena del delitto ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona, mentre si attendono ulteriori accertamenti.

Il cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione di campagna in via Cuma nel comune di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco. A far scattare l'allarme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito della vittima, che avrebbe notato del fumo uscire dall'abitazione. Quando i soccorritori sono entrati hanno trovato il cadavere della 65enne. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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