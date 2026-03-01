Così no Clamoroso Fiorello su De Martino a Sanremo | le parole dello showman spiazzano tutti

Durante una puntata de La Pennicanza, Fiorello ha espresso chiaramente che, secondo lui, così non si va avanti, commentando la situazione di Stefano De Martino in relazione al Festival di Sanremo. Lo showman aveva indicato settimane fa il nome del ballerino come possibile conduttore della prossima edizione e aveva chiesto un parere al direttore generale della Rai.

Fiorello aveva indicato da settimane Stefano De Martino come possibile futuro conduttore del Festival di Sanremo, arrivando anche a sollecitare un commento sul tema durante una puntata de La Pennicanza con il direttore generale Rai Roberto Sergio. Dopo una successiva smentita ufficiale, l’ipotesi si è poi concretizzata con un annuncio in diretta televisiva. L’ufficializzazione è arrivata nel corso della serata finale: Carlo Conti ha raggiunto De Martino in platea e ha comunicato al pubblico che sarà lui a guidare Sanremo 2027. Si tratta di una modalità inedita per il Festival, perché il cambio di conduzione non era mai stato annunciato mentre l’edizione in corso era ancora in svolgimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

