Conte si mourinhizza | Il Napoli ha vinto due titoli Senza il senso d’appartenenza sarebbe una stagione disastrosa

Dopo la sconfitta con il Como e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte non si nasconde e parla senza giri di parole. In conferenza stampa, il tecnico azzurro mette in evidenza la forza mentale e fisica dei suoi giocatori, che stanno affrontando non poche difficoltà a causa di infortuni frequenti. Nonostante tutto, Conte ricorda i due titoli vinti dal Napoli e sottolinea come senza quel senso di appartenenza la stagione sarebbe stata ben diversa. Ora, il tecnico chiede ai suoi di stringere i denti e di continuare a lottare, anche

Nella conferenza stampa post-partita di ieri, al termine di Napoli-Como terminata con l'eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia, il tecnico Antonio Conte ha sottolineato la forza psicologica e fisica dei suoi giocatori che stanno sopperendo a diverse lacune fisiche di cui sta soffrendo la squadra; il Napoli, infatti, deve far fronte ancora a diversi infortuni. Il rimpianto di non essere arrivato nelle condizioni fisiche per giocarsela: " Stiamo viaggiando così da tantissimo tempo, ed è andata peggiorando. Chi ha avuto seri infortuni non si è ancora ripreso e non sono tornati. Lukaku non è a posto, non è il vero Romelu.

Secondo Paolo Ziliani, l'esito di Inter-Napoli non è stato un pareggio: ha vinto il Napoli.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa come un vero condottiero.

ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI INTER:NOI NON MANDIAMO I DIRIGENTI A PARLARE...

Conte, risposta durissima in diretta tv: Scudetto? Di che parliamo. Per gli infortuni c'è solo una cosa da fare...NAPOLI - È un Antonio Conte deluso e amareggiato quello che si presenta di fronte ai cronisti dopo il ko ai calci di rigore incassato dal suo Napoli contro il Como al 'Maradona' (1-1 il risultato al t ... msn.com

Il Napoli vince ma è ira Conte per l’infortunio di Di LorenzoIl tecnico: Si giocano troppe partite per il calcio è un suicidio I club non capiscono e l’Assocalciatori si gira dall’altra parte... ... napoli.repubblica.it