Medio Oriente voli sospesi e vacanze annullate | le regole per i rimborsi ai viaggiatori modenesi

A causa della grave escalation nel Medio Oriente, molti voli sono stati sospesi e numerose vacanze annullate. Le autorità hanno introdotto nuove regole per i rimborsi ai viaggiatori, in particolare a quelli provenienti da città come Modena. La chiusura degli spazi aerei ha portato a cancellazioni di collegamenti internazionali, con conseguenze dirette sui diritti di chi aveva programmato di partire o di tornare a casa.

Il conflitto in Medio Oriente pesa sul turismo modenese: Assoturismo Confesercenti fa il punto, attive le tutele per viaggiatori e operatori, rimborsi pacchetti e voli cancellati Assoturismo Confesercenti Modena ricorda che lo scenario attuale rientra a pieno titolo tra le "circostanze inevitabili e straordinarie" disciplinate dal Codice del Turismo (d.lgs. 792011) e dalla normativa europea. In base all'articolo 41, il viaggiatore ha diritto di recedere da un contratto di pacchetto turistico senza alcuna penale, qualora prima della partenza si verifichino eventi di questa natura nella destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da compromettere significativamente l'esecuzione del viaggio o il trasporto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti... Crisi in Medio Oriente, tra rientri dei viaggiatori e tutela dei rimborsiUna crescente crisi internazionale sta interessando il Medio Oriente dopo i recenti attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran e le risposte della... Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente. Temi più discussi: Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Da Dubai all’Oman: dopo l’attacco in Iran raffica di voli cancellati con il Medio Oriente; Voli sospesi in Medio Oriente: oltre 12.300 cancellazioni per la guerra; Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo in Medio Oriente: migliaia di voli bloccati. Voli sospesi in Medio Oriente: cosa fare se si resta a terraDalle spese per l'hotel ai pasti in aeroporto: tutto ciò che le compagnie aeree sono obbligate a pagare durante l'emergenza dei cieli. Cosa fare per evitare di perdere il costo del biglietto ... giornaledibrescia.it Medio Oriente: i voli cancellati a causa della guerra superano quota 12.300Hanno superato quota 12.300 i voli cancellati in Medio Oriente a causa della guerra: le compagnie aeree di tutto il mondo stanno infatti ... travelquotidiano.com I bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani hanno aperto una nuova fase di guerra in Medio Oriente. Ma questa escalation va ben oltre i confini della regione. Sta infatti mettendo sotto pressione l’architettura di sicurezza europ - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Beirut, i Pasdaran che operano in Libano saranno arrestati. Mossa contro Hezbollah, ristabilito l'obbligo di visto per gli iraniani. #ANSA x.com