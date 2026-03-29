Mozzoni | Erano sogni ora sono obiettivi

La campagna elettorale di Nicola Mozzoni è iniziata ufficialmente ieri mattina con una conferenza stampa. Durante l'incontro, Mozzoni ha dichiarato che i sogni del passato sono diventati obiettivi concreti da realizzare. La presentazione si è svolta in un locale pubblico, con la partecipazione di alcuni sostenitori e rappresentanti di partiti politici. Sono state annunciate le prime iniziative e proposte in vista delle prossime elezioni.

La campagna elettorale di Nicola Mozzoni è iniziata ufficialmente ieri mattina. Con una conferenza stampa che si è svolta nella sala principale dell’hotel Relax Mozzoni ha presentato la sua candidatura a sindaco per le comunali del 24 e 25 maggio 2026, alla guida di una coalizione che unisce civismo e centrodestra. Il candidato ha indicato subito il tratto politico del progetto: il confronto tra sensibilità diverse come punto di forza, in contrapposizione alla mancanza di dialogo che, secondo lui, ha segnato l’esperienza dell’amministrazione Spazzafumo, caduta nel novembre 2025. "Quelli che prima erano sogni oggi sono diventati obiettivi", ha detto Mozzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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