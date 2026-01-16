Bike Today | Martin Marcellusi | obiettivi Giro d’Italia e sogni World Tour

Benvenuti a Bike Today, il programma dedicato alle storie e agli aggiornamenti del ciclismo su strada. In questa puntata, incontriamo Martin Marcellusi per scoprire i suoi obiettivi, il percorso nel Giro d’Italia e le aspirazioni legate al mondo del World Tour. Un'occasione per conoscere da vicino i protagonisti di questa stagione ciclistica e le sfide che li attendono.

Primo appuntamento dell’anno con Bike Today, il format dedicato all’attualità e ai protagonisti del ciclismo su strada. La nuova stagione è ormai alle porte: tra pochi giorni scatterà ufficialmente il World Tour dall’Australia, mentre il gruppo è già immerso nelle ultime fasi di preparazione in vista di un’annata che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti. Protagonista di questa puntata è Martin Marcellusi, corridore laziale classe 2000 in forza alla Bardiani CSF. Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Marcellusi è ormai un punto di riferimento della squadra dei Reverberi e uno dei nomi più seguiti in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Oasport.it

