Il presidente dell’Associazione Albergatori di San Benedetto sta preparando un progetto politico chiamato “Mozzoni” in vista delle elezioni comunali di maggio. Sul tavolo ci sono idee e iniziative concrete per la città, con l’obiettivo di presentare una proposta chiara ai cittadini. Il progetto è attualmente in fase di elaborazione e sta ricevendo attenzione da parte di diversi attori locali.

Il ’ progetto Mozzoni ’ in vista del voto c’è. Il presidente dell’Associazione Albergatori di San Benedetto sta infatti lavorando a un progetto politico in vista delle elezioni comunali di maggio. A confermarlo è lo stesso imprenditore turistico, che al momento non scende nei dettagli sul fatto che il percorso in atto possa portare a una sua candidatura a sindaco o alla nascita di una realtà pronta a sostenere uno dei candidati delle coalizioni che si stanno organizzando per il voto. L’iniziativa prende forma in queste settimane, mentre in città si moltiplicano incontri e confronti tra gruppi e schieramenti. Mozzoni parla di un lavoro strutturato e orientato al medio-lungo periodo: "Stiamo lavorando su una piattaforma con lo scopo di avviare un percorso serio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Mozzoni e la ricetta per la città: sogni e concretezza

