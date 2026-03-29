MotoGP Sprint Austin | Martin batte Bagnaia all’ultimo giro Due cadute pesanti

Durante la gara sprint a Austin, Jorge Martin ha concluso primo battendo all’ultimo giro Francesco Bagnaia. La corsa è stata segnata da due cadute importanti, che hanno coinvolto diversi piloti. La gara si è conclusa con il duello finale tra i due piloti, con Martin che ha prevalso negli ultimi metri.

Non è solo la vittoria di una sprint, ma forse qualcosa di più. Jorge Martin archivia definitivamente il calvario dell’ultimo anno e vince una gara veloce e tiratissima, praticamente fino all’ultimo giro, a Austin, negli Stati Uniti. Martin è riuscito a tornare alla vittoria in una Sprint dopo addirittura 511 giorni dall’ultima volta, era successo a Sepang 2024. Ha contato molto la strategia vincente della gomma media al posteriore dalla metà di gara, che gli ha permesso di recuperare una serie di posizioni di fila in poco tempo, fino a raggiungere Bagnaia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe.

Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e MarquezJorge Martin si mette definitivamente alle spalle il terribile calvario dell’ultimo anno e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, in...

Approfondimenti e contenuti su Sprint Austin

Temi più discussi: Tutti (o quasi) giù per terra: i piloti caduti nelle Pre-qualifiche MotoGP; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP GP Usa 2026: pronostici e orari Sprint Race e gara, dove vederle in TV; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto.

Sprint Gp Austin: Martin rimonta, brucia Bagnaia, vince e cade. Caduti Marquez, Diggia e BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma ... sport.virgilio.it

MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race. Di Giannantonio conquista la pole LA GRIGLIA DI PARTENZAJorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Secondo é giunto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). Singolare incidente per Jorge Martin, ... ansa.it

JORGE MARTÍN IS BACK!! Bagnaia quasi! Austin Gara Sprint MotoGP: L'Aprilia continua a fare spavento! È I suoi piloti sono fortissimi! E monolizzano la classifica. Adesso è Jorge a essere in testa al campionato. Peccato per la caduta di Bezzecchi al suo seco - facebook.com facebook

MotoGP a Austin: Martin (Aprilia) vince la Sprint Race x.com