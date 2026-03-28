In occasione del Gran Premio delle Americhe, Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella Sprint Race della MotoGP. Durante la gara, ha superato l’avversario, che si trovava in testa, nell’ultimo giro. La corsa si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi metri, lasciando il podio a Martin. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota spagnolo in questa stagione.

Jorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin, il pilota dell’Aprilia firma una rimonta decisiva, superando Francesco Bagnaia proprio all’ultimo giro. Il duello tra i due ha caratterizzato la gara sin dalle prime battute, con Bagnaia partito forte e in testa fin dal primo giro, prima di cedere nel finale sotto la pressione dello spagnolo. Sorpasso decisivo e podio Martin ha costruito il successo giro dopo giro, trovando il sorpasso vincente nel momento chiave della gara. Alle sue spalle chiude Bagnaia, mentre sul terzo gradino del podio sale Pedro Acosta su Ktm. Con questo risultato, Martin diventa anche il nuovo leader del campionato, con un punto di vantaggio su Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giro

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