Oggi si svolge a Austin, in Texas, il terzo appuntamento stagionale del Motomondiale 2026, il Gran Premio degli USA. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara, con orari specifici, trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming. La competizione si svolge sul circuito di Austin e rappresenta un momento chiave del calendario motociclistico.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Texas per il Gran Premio degli USA, terzo round stagionale, in programma oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Austin. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Sprint in cui si è dovuto prendere atto del ritorno al successo di Jorge Martin. L’iberico, in sella all’Aprilia, è riuscito a piegare sul filo di lana Francesco Bagnaia (Ducati), portandosi a casa una vittoria significativa nel suo percorso in quello della casa di Noale. Martin, infatti, con questo risultato è balzato in vetta alla graduatoria iridata, con un punto di margine nei confronti del compagno di squadra, Marco Bezzecch i. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi, GP USA 2026: orari warm-up e gara, tv, programma, streaming

Articoli correlati

MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma Sky e TV8Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica...

Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari warm-up e gara, programma 1° marzo, streamingDomenica 1° marzo andrà in scena il GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Una selezione di notizie su MotoGP oggi

Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP degli USA: Bezzecchi penalizzato, avanza BagnaiaOggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono ... oasport.it

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: Bastianini sul podio dopo una penalità. Bagnaia risucchiato da Martin, Bezzecchi e Marquez a terraOggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a ... oasport.it

Oggi è il giorno del grande debutto delle Harley Davidson in pista in un weekend di gara del Motomondiale. Ecco i 9 protagonisti in posa per la foto di rito. #MemasGP #HarleyDavidson #USGP #MotoGP facebook

Oggi compie 60 anni la voce della #MotoGP in Italia: @guidomeda. Tra le celeberrime telecronache lo storico duello tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo nel 2009 a Barcellona. Buon compleanno Guido! x.com